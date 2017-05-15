В Пензе закончила свою работу выставка «Инноваториум-2017»

Более 3000 посетителей — студентов и школьников образовательных учреждений Пензы — собрало мероприятие за два дня.
На выставке были представлены молодежные изобретения — экспонаты музея науки «Реактор», продукция ЦМИТ, роботы и множество детских проектов.
Гостям выставки предоставилась возможность увидеть часы «Домино», «Умную розетку», поговорить по «Телефону для людей с ограниченными возможностями» и измерить температуру своего тела бесконтактным способом.
«Все желающие побывали на съемочной площадке и увидели, как создаются современные фильмы с использованием компьютерной графики. Управляли роботами, наблюдали дополненную реальность в изучении законов физики, увидели, как 3D-сканер создает цифровую копию лица», — сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.