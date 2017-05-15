В Пензе пройдет фестиваль науки и творчества

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Студенты пензенских колледжей смогут принять участие в фестивале науки и творчества, который пройдет с 16 по 19 мая в социально-педагогическом колледже.

В программе мероприятия панируется проведение фотовыставки «Мир глазами студента», мастер-классов, областной олимпиады для студентов колледжей и техникумов по иностранному языку, а также выставки творческих работ педагогов и обучающихся «Волшебный мир творчества». Кроме того, состоится конкурс индивидуальных проектов и научных студенческих чтений и семинар преподавателей иностранного языка учреждений среднего профессионального обучения Пензенской области.

Для студентов и преподавателей колледжа учителя многопрофильной гимназии № 13 города Пензы проведут мастер-класс «Конструирование современного урока: версии решений»

«В рамках фестиваля также пройдет отчетный концерт творческих коллективов колледжа», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.