В Пензе пройдет фестиваль науки и творчества

В программе мероприятия панируется проведение фотовыставки «Мир глазами студента», мастер-классов, областной олимпиады для студентов колледжей и техникумов по иностранному языку, а также выставки творческих работ педагогов и обучающихся «Волшебный мир творчества». Кроме того, состоится конкурс индивидуальных проектов и научных студенческих чтений и семинар преподавателей иностранного языка учреждений среднего профессионального обучения Пензенской области.
Для студентов и преподавателей колледжа учителя многопрофильной гимназии № 13 города Пензы проведут мастер-класс «Конструирование современного урока: версии решений»
«В рамках фестиваля также пройдет отчетный концерт творческих коллективов колледжа», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.