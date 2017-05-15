В Пензенской области пройдет компьютерное многоборье среди пенсионеров

На базе Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова состоится VII региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Более 50 человек поборются за победу в чемпионате. Участники съедутся со всей области: из Городищенского, Кузнецкого, Пензенского, Бессоновского, Мокшанского, Сердобского, Каменского и Нижнеломовского районов, а также из Пензы и Заречного.

«Главной задачей состязаний является адаптация пожилых людей к информационной среде и Интернету», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Победители регионального этапа станут участниками VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая.