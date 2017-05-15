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В Пензенской области пройдет компьютерное многоборье среди пенсионеров

15 мая в 15:30 210 просмотров

На базе Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова состоится VII региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Более 50 человек поборются за победу в чемпионате. Участники съедутся со всей области: из Городищенского, Кузнецкого, Пензенского, Бессоновского, Мокшанского, Сердобского, Каменского и Нижнеломовского районов, а также из Пензы и Заречного.

«Главной задачей состязаний является адаптация пожилых людей к информационной среде и Интернету», — сообщает пресс-центр правительства Пензенской области.

Победители регионального этапа станут участниками VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Санкт-Петербурге с 25 по 27 мая.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/15/14100450
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