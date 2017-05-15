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Пешеходные ограждения в Пензе сделают рязанцы, а светофоры — уфимцы

15 мая в 15:15 282 просмотра

Установкой пешеходных ограждений в Пензе займется компания из Рязани. Ранее она выиграла электронный аукцион.

«Мы посмотрели ее портфолио, они выполнили большой объем контрактов, работали на федеральных трассах, поэтому опасений на их счет у нас нет», — отметил вице-мэр Пензы Юрий Ильин на пресс-конференции 15 мая.

Он подчеркнул, что восстановлением светофорных объектов в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» займется уфимская компания.

«Достаточно большой дисконт они заявили на аукционе — сторговала порядка 15%. Посмотрим — мощности у них определенные есть. Пока вживую с ними не виделись, будем смотреть, как они реализуют программу», — добавил Юрий Ильин.

Торги на восстановление дорожных знаков выиграла компания из Пензы.

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