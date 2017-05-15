Дорогу в поселок Победа отремонтируют

Об этом сообщил вице-мэр Пензы Юрий Ильин на пресс-конференции 15 мая.
По его словам, эти деньги направят также на ремонт объектов улично-дорожной сети. В настоящее время ведется их подбор.
В частности, будет отремонтирован тротуар на ул. Кирова от ул. Бакунина до площади Ленина по четной стороне, тротуар на площади от ул. Кирова до ул. Московской.
Также планируется привести в порядок дорогу в поселок Победа, на эти цели направят 10 млн рублей. По словам Юрия Ильина, было много обращений от граждан с просьбой обратить внимание именно на этот объект.