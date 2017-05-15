« Безопасные и качественные дороги» удалось сэкономить 34 млн рублей." data-title="Дорогу в поселок Победа отремонтируют — Пенза-пресс, рунет за день">

По результатам торгов на ремонт дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» удалось сэкономить 34 млн рублей.

Об этом сообщил вице-мэр Пензы Юрий Ильин на пресс-конференции 15 мая.

По его словам, эти деньги направят также на ремонт объектов улично-дорожной сети. В настоящее время ведется их подбор.

В частности, будет отремонтирован тротуар на ул. Кирова от ул. Бакунина до площади Ленина по четной стороне, тротуар на площади от ул. Кирова до ул. Московской.

Также планируется привести в порядок дорогу в поселок Победа, на эти цели направят 10 млн рублей. По словам Юрия Ильина, было много обращений от граждан с просьбой обратить внимание именно на этот объект.