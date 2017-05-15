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Дорогу в поселок Победа отремонтируют

15 мая в 15:28 244 просмотра
«Безопасные и качественные дороги» удалось сэкономить 34 млн рублей.

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По результатам торгов на ремонт дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» удалось сэкономить 34 млн рублей.

Об этом сообщил вице-мэр Пензы Юрий Ильин на пресс-конференции 15 мая.

По его словам, эти деньги направят также на ремонт объектов улично-дорожной сети. В настоящее время ведется их подбор.

В частности, будет отремонтирован тротуар на ул. Кирова от ул. Бакунина до площади Ленина по четной стороне, тротуар на площади от ул. Кирова до ул. Московской.

Также планируется привести в порядок дорогу в поселок Победа, на эти цели направят 10 млн рублей. По словам Юрия Ильина, было много обращений от граждан с просьбой обратить внимание именно на этот объект.

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