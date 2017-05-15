Кокорина и Мамаева не вызвали в сборную на Кубок Конфедераций 156 просмотров , который пройдет с 17 июня по 2 июля." data-title="Кокорина и Мамаева не вызвали в сборную на Кубок Конфедераций — Пенза-пресс, рунет за день"> 15 мая в 15:55