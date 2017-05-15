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Кокорина и Мамаева не вызвали в сборную на Кубок Конфедераций

15 мая в 15:55 156 просмотров
, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

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Российский футбольный союз опубликовал расширенный состав команды для подготовки к Кубку Конфедераций FIFA 2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля.

Как сообщает пресс-служба РФС, в список вошли 30 футболистов:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА)
2. Александр Беленов («Уфа»)
3. Маринато Гилерме («Локомотив»)
4. Андрей Лунев («Зенит»)

5. Виктор Васин (ЦСКА)
6. Георгий Джикия (Спартак")
7. Руслан Камболов («Рубин»)
8. Федор Кудряшов («Ростов»)
9. Илья Кутепов («Спартак»)
10. Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция)
11. Андрей Семенов («Терек»)
12. Роман Шишкин («Краснодар)

13. Юрий Газинский («Краснодар»)
14. Денис Глушаков («Спартак»)
15. Александр Головин (ЦСКА)
16. Алан Дзагоев (ЦСКА)
17. Александр Ерохин («Ростов»)
18. Юрий Жирков («Зенит»)
19. Роман Зобнин («Спартак»)
20. Дмитрий Комбаров («Спартак»)
21. Алексей Миранчук («Локомотив»)
22. Александр Самедов («Спартак»)
23. Игорь Смольников («Зенит»)
24. Дмитрий Тарасов («Локомотив»)
25. Марио Фернандес (ЦСКА)

26. Александр Бухаров («Ростов»)
27. Артем Дзюба («Зенит»)
28. Максим Канунников («Рубин»)
29. Дмитрий Полоз («Ростов»)
30. Федор Смолов («Краснодар»).

Стоит отметить, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в состав сборной не вошли. Федеральные СМИ связали это со скандалом на Евро-2016, когда в сеть попало видео шикарной вечеринки в одном из ночных клубов Монте-Карло.

Фотография: скриншот - http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/86454.html
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