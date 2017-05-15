В Пензе приняли первый объект по программе «Безопасные и качественные дороги»

Как сообщил вице-мэр Пензы Юрий Ильин, в 10.00 комиссионно было проверен ремонт асфальтового покрытия вокруг памятника Победы.



«Мы отобрали все пробы, проверили выравнивающий слой, качество материалов, сертификаты на них. Полностью отчет специалистами технадзора был представлен, поэтому вопросов не возникло», — отметил Юрий Ильин на пресс-конференции 15 мая.



Он ответил, что работы в рамках программы ведутся или были проведены на 13 из 64 объектах. Кроме указанного — на ул. Бекешской, Пушкина, Кулакова, Беляева, Львовской, Тепличной, Мереняшева, Мира, Ферганской, площади Ленина, проспекте Победы, переулке Мотоциклетном.



«Мы планируем расширять участие общественности в приемке работ и контролем за их качеством. У нас создан общественный совет. Его состав постоянно расширяется, поэтому мы открыты всегда к инициативным предложениям. Хотелось бы, чтобы процесс ремонта дорог не был закрытым, кулуарным, а чтобы все могли видеть, что происходит», — добавил Юрий Ильин.