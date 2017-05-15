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В Пензе остановочные павильоны начнут благоустраивать в июне

15 мая в 16:31 272 просмотра

Работы по благоустройству остановочных павильонов в Пензе будут начаты по завершении основного объема мелкоямочного ремонта.

Твердое асфальтобетонное покрытие появится, в частности, у павильонов на ул. Красной — у ПГУ и у зоопарка, на пр. Победы, Строителей и ул. Тарханова. Ориентировочный срок проведения работ — начало июня, сообщил вице-мэр Пензы Юрий Ильин на пресс-конференции 15 мая.

Он также сообщил, что в настоящее время выставлены на торги работы по пяти павильонам, в том числе на пр. Победы, ул. Кл. Цеткин и Луначарского.

«Там мы сразу предусматриваем установку остановочного павильона с благоустройством. В частности, у «Глобуса» будет установлен не только остановочный павильон и площадка под ним, но обеспечена и пешеходная связь. Там транзитная дорожка — в ужасном состоянии. Мы ее тоже предполагаем в рамках установки остановочного павильона выполнить», — подчеркнул Юрий Ильин.

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