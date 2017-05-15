Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе задержали подозреваемого в серии краж бритвенных лезвий
Хранивший наркотики в машине кузнечанин получил 5,5 лет колонии
В Кузнецком районе найден труп неустановленного мужчины
Житель Пензенского района проведет 7 лет в колонии за смерть знакомого
В Пензе отец пытался откупить сыновей от тюрьмы
В Пензе заключенный находился в состоянии наркотического опьянения
В Пензе бродягу приговорили к 8,5 годам за убийство
В Кузнецком районе рыбак нашел в реке труп 18-летнего парня
Жителя Нижнего Ломова осудили за убийство друга из ружья
Житель Каменского района вонзил нож в грудь собутыльницы
все новости

В Пензе бывший участковый осужден за мелкое взяточничество

15 мая в 16:48 190 просмотров

Бывший участковый уполномоченный полиции по Пензенскому району признан виновным в совершении мелкого взяточничества.

Было установлено, что летом 2016 года страж правопорядка сообщил работнику похоронного бюро о смерти гражданина, а также адрес родственников погибшего.

«Представитель похоронного бюро воспользовался информацией и заключил с родственником умершего договор об оказании ритуальных услуг. За свои противоправные действия подсудимый получил от представителя похоронного бюро денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Суд назначил мужчине штраф в размере 150 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics