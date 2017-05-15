В Пензе бывший участковый осужден за мелкое взяточничество

Было установлено, что летом 2016 года страж правопорядка сообщил работнику похоронного бюро о смерти гражданина, а также адрес родственников погибшего.
«Представитель похоронного бюро воспользовался информацией и заключил с родственником умершего договор об оказании ритуальных услуг. За свои противоправные действия подсудимый получил от представителя похоронного бюро денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Суд назначил мужчине штраф в размере 150 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.