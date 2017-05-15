В Пензе зоны отдыха у водоемов будут открыты с 20 июня

В 2017 году на территории города будут действовать шесть зон отдыха у водоемов: в районе ул. Павлушкина, 27, в районе ул. Сплавная в Ахунах, рядом с горбольницей № 6, у Арбековских прудов, в микрорайоне ГПЗ-2 и в районе ул. Совхоз-техникум, 60. В настоящее время все они переданы на содержание частным инвесторам, сообщил начальник управления ЖКХ города Пензы Андрей Гришин на комиссии пензенской Гордумы 15 мая.



«Мы изменили тактику в целях экономии бюджетных средств: раньше 1 млн 200 тысяч рублей выделялось на их содержание. В прошлом году мы передали зоны отдыха частным инвесторам», — отметил Андрей Гришин.



Купание в водоемах запрещено, соответствующие аншлаги установлены рядом с водой. За купание в неустановленных местах предусмотрен административный штраф.



Андрей Гришин пояснил, что в праздничные и будние дни специальные комиссии следят за порядком в зонах отдыха, предупреждают случаи разведения костров, разъясняют, что купание запрещено.



«При подготовке к летнему сезону планируется завезти свежий намывной песок, провести санитарную уборку территории, скосить траву, установить мусорные контейнеры. Все подготовительные работы планируется завершить до 1 июня», — добавил начальник управления.



Зоны отдыха будут готовы принять горожан с 20 июня. Там будут установлены шатры, беседки, скамейки, организованы волейбольные и минифутбольные площадки, заработают пункты аренды инвентаря.