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Зарплата пензенских промышленников выросла на 11,9 процентов

15 мая в 17:25 158 просмотров
, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, индекс промышленного производства вырос на 6,2%. Это позволило увеличить зарплату работникам отрасли при сохранении среднесписочной численности работающих.

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По итогам 1 квартала 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, индекс промышленного производства вырос на 6,2%. Это позволило увеличить зарплату работникам отрасли при сохранении среднесписочной численности работающих.

«Среднемесячная зарплата на предприятиях обрабатывающих производств Пензенской области за январь-март текущего года составила 27,4 тыс. рублей, или 111,9% к аналогичному периоду 2016 года», — сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности, транспорта и инновационной политики.

Наибольшая зарплата зафиксирована на предприятиях по производству электронных, оптических изделий, компьютеров, бумаги и бумажных изделий, а также осуществляющих деятельность в области информации и связи.

За март 2017 года индекс промышленного производства Пензенской области составил 108,7% к аналогичному периоду 2016 года, за январь-март — 106,2%. Такой рост позволил занять областному центру третье место среди регионов Приволжского федерального округа.

Фотография: http://prom.pnzreg.ru/news/2017/05/15/16381130
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