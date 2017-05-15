В Пензе назвали главные проблемы при подготовке к новому отопительному сезону

Основными проблемами при подготовке к новому отопительному сезону в мэрии считают высокий износ тепловых сетей ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», задолженность предприятий и организаций Пензы перед ресурсоснабжающими компаниями, а также вывод котельных города из эксплуатации и перевод потребителей на другой источник теплоснабжения.



«В настоящее время администрация города Пензы проводит работы по подготовке и реализации планов мероприятий к осенне-зимнему периоду 2017−2018 годов, с учетом которых формируются первоочередные мероприятия, необходимые для улучшения теплоснабжения объектов жилья и соцкультбыта города Пензы», — говорится в тексте доклада начальника УЖКХ Пензы Андрея Гришина, подготовленного к сессии Гордумы.



Большинство вопросов, которые рассматривались на комиссии Гордумы 15 мая, касались убытков, которые понес город в результате аварии на ТЭЦ-1 в январе 2017 года.



«Бюджет на устранение этой аварии денежные средства не затрачивал, издержки понесли ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и отдельные собственники. У ПАО «Т Плюс» все застраховано в «Ингосстрахе», они туда обратились. Равно как и управляющие компании и частные лица. Ждем реакцию от страховой компании», — подчеркнул Андрей Гришин.



Авария затронула свыше 75 тыс. человек. Материальный ущерб только на восстановление подачи теплоносителя в районе микрорайона «Север» составил более 5,8 млн рублей.