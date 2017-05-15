Вам будет интересно
Наши новости
Около 3000 зрителей собрали гонки «Трофи-Рубеж» в Саловке
В Пензенской области состоится фестиваль скандинавской ходьбы
Юные прыгуны в воду представят Пензу на первенстве России
Двое пензенских борцов выступят на первенстве Европы
Пензенский школьник стал вторым на всероссийских соревнованиях по дзюдо
Иван Белозерцев открыл соревнования «Трофи рубеж-2017»
«Дизель» и «Сочи» заключили соглашение о сотрудничестве
Трое пензенцев борются за награды первенства ПФО по каратэ
В Пензе прошла легкоатлетическая эстафета памяти Геннадия Мурашкина
Кузнечанин завоевал «бронзу» на Чемпионате ПФО по греко-римской борьбе
все новости

Спортблок: футбол, триатлон, прыжки в воду (видео)

15 мая в 20:04 156 просмотров
«Зенит» дома уступил курскому «Авангарду» в матче 22 тура первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» — 0:2.

" data-title="Спортблок: футбол, триатлон, прыжки в воду — Пенза-пресс, рунет за день">

Пензенский «Зенит» дома уступил курскому «Авангарду» в матче 22 тура первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр» — 0:2.

С первых минут встречи гости дали понять, что не случайно входят в тройку лучших клубов чемпионата. Куряне открыли счет на 36-й минуте, а на 81-й удвоили преимущество. В концовке встречи зенитовцы пытались отыграться, однако «Авангард» выстоял. Таким образом, пензенский клуб остался на 11-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч дружина Игоря Пывина проведет в Раменском против местного «Сатурна» 21 мая, сообщает телеканал «Экспресс».

Пензенская спортсменка Елена Данилова заняла 27 место на третьем этапе мировой серии по триатлону, который проходил в Японии. В интервью агентству спортивной информации «Весь спорт» девушка сообщила, что на результате сказалось ее плохое самочувствие. Неделю назад после этапа Кубка мира по триатлону в Китае Елена Данилова заболела, и на восстановление у нее было всего лишь пять дней. Сложнее всего спортсменке дался заключительный — беговой этап.

«Любое ускорение давалось очень тяжело: кашель и боль в горле не позволяли мне как следует раздышаться. В итоге я финишировала на 27-й позиции, но первой среди россиянок» — приводит слова Елены Даниловой агентство спортивной информации «Весь спорт».

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовало первенство России по прыжкам в воду. В турнире принимают участие шесть представителей регионального центра спортивной подготовки: Руслан Терновой, Максим Малофеев, Ирина Асташкина, Александра Бибикина, Валерия Белова и Полина Саекова. По итогам состязаний лучшие спортсмены войдут в состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы по прыжкам в воду.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics