Спортблок: футбол, триатлон, прыжки в воду (видео)

« Зенит» дома уступил курскому « Авангарду» в матче 22 тура первенства страны по футболу среди команд второго дивизиона зоны « Центр» — 0:2." data-title="Спортблок: футбол, триатлон, прыжки в воду — Пенза-пресс, рунет за день">

С первых минут встречи гости дали понять, что не случайно входят в тройку лучших клубов чемпионата. Куряне открыли счет на 36-й минуте, а на 81-й удвоили преимущество. В концовке встречи зенитовцы пытались отыграться, однако «Авангард» выстоял. Таким образом, пензенский клуб остался на 11-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч дружина Игоря Пывина проведет в Раменском против местного «Сатурна» 21 мая, сообщает телеканал «Экспресс».

Пензенская спортсменка Елена Данилова заняла 27 место на третьем этапе мировой серии по триатлону, который проходил в Японии. В интервью агентству спортивной информации «Весь спорт» девушка сообщила, что на результате сказалось ее плохое самочувствие. Неделю назад после этапа Кубка мира по триатлону в Китае Елена Данилова заболела, и на восстановление у нее было всего лишь пять дней. Сложнее всего спортсменке дался заключительный — беговой этап.

«Любое ускорение давалось очень тяжело: кашель и боль в горле не позволяли мне как следует раздышаться. В итоге я финишировала на 27-й позиции, но первой среди россиянок» — приводит слова Елены Даниловой агентство спортивной информации «Весь спорт».

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовало первенство России по прыжкам в воду. В турнире принимают участие шесть представителей регионального центра спортивной подготовки: Руслан Терновой, Максим Малофеев, Ирина Асташкина, Александра Бибикина, Валерия Белова и Полина Саекова. По итогам состязаний лучшие спортсмены войдут в состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы по прыжкам в воду.