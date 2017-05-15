В Пензе участники праймериз ЕР обсудили тему доступного образования (видео)

« Экспресс» прошли дебаты членов и сторонников партии « Единая Россия», претендующих на право стать кандидатом в депутаты в Законодательное Собрание региона. На этот раз участники обсуждали проблемы образования в Пензенской области. За их выступлениями в режиме онлайн наблюдали тысячи зрителей. Прямую трансляцию в интернете организовал телеканал « Экспресс»." data-title="В Пензе участники праймериз ЕР обсудили тему доступного образования — Пенза-пресс, рунет за день">

В Первой студии телеканала «Экспресс» прошли дебаты членов и сторонников партии «Единая Россия», претендующих на право стать кандидатом в депутаты в Законодательное Собрание региона. На этот раз участники обсуждали проблемы образования в Пензенской области. За их выступлениями в режиме онлайн наблюдали тысячи зрителей. Прямую трансляцию в интернете организовал телеканал «Экспресс».

В студии телеканала «Экспресс» продолжаются политические дебаты. Около 60 членов и сторонников партии «Единая Россия» уже высказали свои мнения по принципиальным вопросам развития региона. В очередном туре главной темой обсуждения стало доступное и качественное образование, сообщает телеканал «Экспресс».

«Это основа всей жизнедеятельности, экономики, социальной сферы. Я думаю, что сегодня каждый из участников предложит те конструктивные моменты, которые будут положены в нашу программу», — отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Непрерывное образование — первый вопрос повестки. По мнению политиков, в современном мире у каждого жителя Пензенской области должна быть возможность быстро сменить вид деятельности. Таким образом, уровень занятости населения будет расти, а значит экономическая ситуация в регионе станет более стабильной.

«Где это получить? Должен быть институт непрерывного образования. Краткосрочного: несколько месяцев, полгода, год. Когда человеку даем гарантию, что он может переучиться», — заявил участник предварительного голосования Александр Гуляков.

Приоритет участники внутрипартийного голосования отдают школьному образованию, так как в школе закладываются основы подготовки абитуриента и специалиста. Проблемы общего образования тоже не остались без внимания.

«Перегруженность преподавателей, заработная плата, особенно молодых специалистов, ранняя профориентация, обеспечение профлитературой, связь образования с практической жизнью людей», — перечислил заместитель председателя Законодательного Собрания Пензенской области Александр Еремкин.

Также во время дебатов участники голосования и председатель Законодательного Собрания региона поздравили представителей детской лиги плавания. Четверо пензенских пловцов защищают честь страны на всемирных играх юных соотечественников. Соревнования проходят третий год подряд, на этот раз — в столице Республики Татарстан.

«Это большое массовое мероприятие, где будет порядка 48 стран, в том числе — и России. В основном, из Пензы вошли пловцы в состав сборной, что не может не радовать. Давайте им скажем за это спасибо», — сказал председатель правления детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

В программу игр также входят соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису и шахматам. Все участники — не старше 2002 года рождения. Соревнования стартовали 15 мая.