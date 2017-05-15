Вам будет интересно
Наши новости
На строительство новых светоточек в Пензе потратят 17,7 млн рублей
В Пензе попрощались с бывшим прокурором области Виктором Журавлевым
Есть ли будущее у микрорайона Заря?
В Пензе назвали главные проблемы при подготовке к новому отопительному сезону
Зарплата пензенских промышленников выросла на 11,9 процентов
В Пензе зоны отдыха у водоемов будут открыты с 20 июня
В Пензе остановочные павильоны начнут благоустраивать в июне
Пензенская область занимает 2 место в РФ по маммологическим обследованиям
В Пензе приняли первый объект по программе «Безопасные и качественные дороги»
В Пензе появится световая сигнальная линия у светофора
все новости

Городищенцы пожаловались губернатору на плохие дороги и ветхое жилье

15 мая в 17:38 210 просмотров

15 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел в Пензе прием граждан.

Жители региона рассказали губернатору о своих проблемах. В основном, все обращения были связаны с жилищно-коммунальной сферой, также пензенцев волновало состояние сельских дорог.

Валентина Власовна из Городищенского района пожаловалась на давнюю проблему: по ее словам, в 2010 году в результате урагана барак, в котором она проживает, лишился железной кровли, и с тех пор вынуждена жить в экстремальных условиях. В связи с этим женщина попросила предоставить ей социальное жилье.

По словам губернатора, дом, в котором она проживает, можно будет включить в федеральную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в том случае, если она будет продлена президентом России: в 2017 году ее срок истекает.

«В том случае, если федеральная программа не будет продлена, я как губернатор приму программу по переселению из ветхого жилья на региональном уровне, она будет финансироваться из областного бюджета. Мы людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, оставлять не будем», — заверил он.

Пока же жительнице Городищенского районе предложили переехать в жилье маневренного фонда, имеющееся в поселке Лесном.

Другая жительница района Наталья Дроздецкая пожаловалась на плохое состояние дорог, а также на отсутствие связи села Новые Забалки с райцентром.

«Мы часть дороги до станции «Шнаево» сделаем в щебеночном исполнении. В следующем году администрация района под контролем нашего министерства будет готовить проектно-сметную документацию на межевание дороги, чтобы мы в следующем году все полностью сделали. […] Что касается связи — сообщение нужно восстановить. Приведите в порядок дорогу, чтобы можно было по ней проехать», — призвал глава региона.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics