Городищенцы пожаловались губернатору на плохие дороги и ветхое жилье

Жители региона рассказали губернатору о своих проблемах. В основном, все обращения были связаны с жилищно-коммунальной сферой, также пензенцев волновало состояние сельских дорог.

Валентина Власовна из Городищенского района пожаловалась на давнюю проблему: по ее словам, в 2010 году в результате урагана барак, в котором она проживает, лишился железной кровли, и с тех пор вынуждена жить в экстремальных условиях. В связи с этим женщина попросила предоставить ей социальное жилье.

По словам губернатора, дом, в котором она проживает, можно будет включить в федеральную программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в том случае, если она будет продлена президентом России: в 2017 году ее срок истекает.

«В том случае, если федеральная программа не будет продлена, я как губернатор приму программу по переселению из ветхого жилья на региональном уровне, она будет финансироваться из областного бюджета. Мы людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, оставлять не будем», — заверил он.

Пока же жительнице Городищенского районе предложили переехать в жилье маневренного фонда, имеющееся в поселке Лесном.

Другая жительница района Наталья Дроздецкая пожаловалась на плохое состояние дорог, а также на отсутствие связи села Новые Забалки с райцентром.

«Мы часть дороги до станции «Шнаево» сделаем в щебеночном исполнении. В следующем году администрация района под контролем нашего министерства будет готовить проектно-сметную документацию на межевание дороги, чтобы мы в следующем году все полностью сделали. […] Что касается связи — сообщение нужно восстановить. Приведите в порядок дорогу, чтобы можно было по ней проехать», — призвал глава региона.