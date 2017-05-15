В Пензе легковушка столкнулась с автобусом (видео)

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В Пензе произошла авария, в которой пострадали люди. «ВАЗ» шестой модели столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту № 54.

Все произошло напротив дома № 243 по улице Терновского. «Шестеркой» управлял мужчина 1960 года рождения. В результате ДТП отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения. Внутри нее в момент аварии находилось три человека, сообщает телеканал «Экспресс».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры автомобиля «ВАЗ-21065», мужчина 1988 года рождения и женщина 1961 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут выяснены истинные причины совершения дорожно-транспортного происшествия», — рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.