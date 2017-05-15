В Пензе изменились схемы движения маршрутов № 68 и № 75 (видео)

С 15 мая в Пензе изменились схемы движения общественного транспорта. Больше всего нововведений — на маршруте № 68.

Маршрутку № 68 жители Пензы больше не дождутся. С 15 мая вместо маршрутных такси в рейс вышли автобусы большой вместимости, сообщает телеканал «Экспресс».

«Это связано с увеличением доли автобусов большой вместимости в Пензе для улучшения качества транспортного обслуживания. Соответственно, сотрудниками управления транспорта и связи был проведен предварительный анализ пассажиропотока, перевозчикам предложено заменить класс транспортных средств. На данном маршруте перевозчик согласился, пошел навстречу, и класс транспортных средств был заменен», — сообщил начальник управления транспорта и связи г. Пензы Максим Иванкин.

Изменения коснулись и самого маршрута. Конечная остановка автобуса № 68 теперь находится не на улице Воронова, а на Тепличной. Со стороны Арбекова маршрут также продлили до Арбековской заставы.

Пока интервал движения автобусов — 12 минут. В дальнейшем планируется сократить его до восьми минут. Стоимость проезда в автобусе — 18 рублей, на маршруте действуют меры дополнительной социальной поддержки граждан.

Изменения коснулись еще одного городского маршрута. По просьбам дачников, маршрутки № 75 теперь ездят до садоводческого товарищества «Весна». Водители делают по два рейса утром и вечером.