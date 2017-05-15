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Около 3000 зрителей собрали гонки «Трофи-Рубеж» в Саловке (видео)

15 мая в 20:31 216 просмотров
«Трофи-Рубеж 2017». За Кубок губернатора сражались более 60 экипажей из Пензы, Саратова, Тамбова, Нижнего Новгорода и других городов Поволжья. Поддержать спортсменов пришли около трех тысяч зрителей.

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В минувшие выходные неподалеку от села Саловка Пензенского района прошли соревнования по кольцевым гонкам на внедорожниках «Трофи-Рубеж 2017». За Кубок губернатора сражались более 60 экипажей из Пензы, Саратова, Тамбова, Нижнего Новгорода и других городов Поволжья. Поддержать спортсменов пришли около трех тысяч зрителей.

О своих железных конях спортсмены рассказывают с удовольствием. Каждый автомобиль едва ли не полностью собран вручную. Чтобы создать монстра бездорожья, нужно провести в гараже ни один месяц, сообщает телеканал «Экспресс».

Соревнования «Трофи-Рубеж» проходят в Пензенской области уже в третий раз. В 2017 году они получили новый статус: гонщики сражаются за Кубок губернатора. Глава региона лично посетил соревнования и пожелал участникам удачных заездов.

«Организаторы соревнований сказали мне, что будет жарко. В этом нет никаких сомнений. Этот Кубок посвящен 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Очень важно сохранять память о подвиге наших прадедов, отцов, дедов, матерей. Такие кубки мы будем проводить ежегодно», — сказал Иван Белозерцев.

По словам организаторов, количество участников, по сравнению с 2016 годом, не увеличилось, однако их уровень заметно возрос. В Пензу приехали профессиональные экипажи с мощными автомобилями. Многие спортсмены участвуют в заездах каждый год, однако казалось бы уже хорошо знакомая трасса принесла им немало сюрпризов.

«Новые рубежи на трассе, по-другому ее разметили. То есть для участников трасса осталась та же, но в то же время — новая: прохождение в новом направлении с новыми препятствиями. Каждый раз — интереснее и интереснее», — рассказал организатор соревнований Алексей Боучек.

Протяженность трассы — около полутора километров. Чтобы преодолеть ее быстро, нужно очень постараться. Каждый экипаж должен дважды преодолеть реку, десятки искусственных ям, холмов, траншей и огромных камней.

Зрители от такого зрелища оказались в восторге. Многие пришли на соревнования целыми семьями. Взрослым — гонки по бездорожью, детям — необычные автомобили и свежий воздух.

За Кубок губернатора сражались более 60 экипажей со всего Поволжья. В соревнованиях — 18 призовых мест. Награждение проходило в шести категориях.

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