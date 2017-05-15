Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе изменились схемы движения маршрутов № 68 и № 75
В Пензе участники праймериз ЕР обсудили тему доступного образования
В Пензе депутаты Гордумы подготовят инициативу в ЗакСобр по ремонту сетей
На строительство новых светоточек в Пензе потратят 17,7 млн рублей
В Пензе попрощались с бывшим прокурором области Виктором Журавлевым
Есть ли будущее у микрорайона Заря?
Городищенцы пожаловались губернатору на плохие дороги и ветхое жилье
В Пензе назвали главные проблемы при подготовке к новому отопительному сезону
Зарплата пензенских промышленников выросла на 11,9 процентов
В Пензе зоны отдыха у водоемов будут открыты с 20 июня
все новости

Пенза представит проект «Вагон знаний» на форуме в Самаре (видео)

15 мая в 20:44 166 просмотров
«Вагон знаний», который одним из первых реализовал регион, пензенская делегация представит на форуме в Самаре.

" data-title="Пенза представит проект «Вагон знаний» на форуме в Самаре — Пенза-пресс, рунет за день">

Образовательно-туристический проект «Вагон знаний», который одним из первых реализовал регион, пензенская делегация представит на форуме в Самаре.

Межрегиональная программа стартовала в декабре 2016 года и стала настоящим открытием в сфере школьного туризма. В рамках этого проекта учащиеся пока могут посетить только два региона, но не исключено, что в ближайшее время число направлений, куда будут проложены маршруты, увеличится, сообщает телеканал «Экспресс».

«Те школьники, которые были в прошлом году, имели возможность поехать на какую-то другую программу, чтобы расширялись объекты показа. Не только Тарханы и Никольск, а новые тур-маршруты появились, чтобы было больше задействовано областей. Хорошо бы было выйти на всероссийский рынок», — сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

За первый год работы проекта «Вагон знаний» перевез более двух тысяч пензенских школьников. Дети смогли узнать много нового из истории, географии и культуры Пензенской и Самарской областей. Организаторы проекта не исключают, если будет спрос, то для детей готовы устроить экскурсии и в летние каникулы.

К образовательной туристической программе подключились и другие регионы Приволжского федерального округа. На форуме делегация из Пензенской области поделится своим опытом.

Также участники планируют обсудить возможные перспективы дальнейшего развития школьного туризма.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics