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Центробанк понизил курсы доллара и евро

15 мая в 17:51 120 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 16 мая.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 57,1640 до 56,5258 руб., курс евро — с 62,0915 руб. до 61,8449 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,9194 руб.

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