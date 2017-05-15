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На строительство новых светоточек в Пензе потратят 17,7 млн рублей

15 мая в 18:23 54 просмотра
, сообщил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин на комиссии Гордумы 15 мая.

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17,7 млн рублей потратят на строительство новых светоточек в Пензе, сообщил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин на комиссии Гордумы 15 мая.

В 2016 году введены в эксплуатацию 673 светоточки, за счет средств инвестора - 44 светоточки. Кроме того, совместно с жителями в рамках развития сетей наружного освещения в городе Пензе установлена 51 светоточка на улице и 1, 2,3 проездах Сперанского, а также три светоточки на ул. Фрунзенской.

В 2017 году определен 31 объект для строительства сетей наружного освещения, запланировано строительство 877 светоточек. Общий объем финансирования составляет 17,7 млн рублей.

«Почти 14,5 млн рублей — это средства бюджета Пензы. Это деньги, которые «Пензенская горэлектросеть» платит нам за аренду муниципальных сетей. В этом году мы направляем их на улучшение освещения. Также порядка 3,7 миллионов дает нам областное управление ЖКХ», — добавил Андрей Гришин.

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