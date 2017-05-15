На строительство новых светоточек в Пензе потратят 17,7 млн рублей

В 2016 году введены в эксплуатацию 673 светоточки, за счет средств инвестора - 44 светоточки. Кроме того, совместно с жителями в рамках развития сетей наружного освещения в городе Пензе установлена 51 светоточка на улице и 1, 2,3 проездах Сперанского, а также три светоточки на ул. Фрунзенской.



В 2017 году определен 31 объект для строительства сетей наружного освещения, запланировано строительство 877 светоточек. Общий объем финансирования составляет 17,7 млн рублей.



«Почти 14,5 млн рублей — это средства бюджета Пензы. Это деньги, которые «Пензенская горэлектросеть» платит нам за аренду муниципальных сетей. В этом году мы направляем их на улучшение освещения. Также порядка 3,7 миллионов дает нам областное управление ЖКХ», — добавил Андрей Гришин.