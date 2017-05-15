В Пензе депутаты Гордумы подготовят инициативу в ЗакСобр по ремонту сетей

В 2017 году в Пензе пройдет капремонт 10,9 км теплосетей. Это на 70% больше, чем в 2016 году, сообщил на комиссии Гордумы 15 мая начальник УЖКХ Пензы Андрей Гришин.



«В этом направлении [капитальный ремонт теплосетей] можно работать только уговорами. Других полномочий у нас нет, но уже сейчас можно констатировать, что «Т Плюс» вкладывает порядка 206 млн рублей на эти цели. Конечно, этих денег недостаточно, однако мы понимаем, что будут ремонтироваться сети, которые в этом отопительном периоду нас наиболее серьезно подвели», — подчеркнул Андрей Гришин.



По его словам, торги на выполнение работ уже прошли. С ресурсоснабжающей организацией также достигнута договоренность о ремонте сетей в тех местах, где запланированы работы по программе «Безопасные и качественные дороги».



«Во многих местах сети «Т Плюс», подлежащие капремонту, пересекаются с теми местами, где мы будем капитально ремонтировать [дороги]. Есть договоренность, что «Т Плюс» в ближайшее время приступит к работам по нашему графику ремонта дорог», — добавил начальник управления ЖКХ города.



Ряд депутатов Гордумы отметили, что такие темпы проведения ремонта не решают проблему — 70−80% теплосетей изношены.



«Мы так очень долго будем ремонтировать и, в конечном итоге, придем к тому, что у нас сетей совсем не останется», — сказал Владимир Мутовкин.



«Мы уже не первый и не второй год говорим об этой проблеме. Однозначно город прошел точку невозврата, и те небольшие денежные средства, которые выделяются на ремонт сетей, бесспорно ситуацию не исправят. Если у нас порядка 500 километров сетей требуют ремонта, и мы в год будем ремонтировать по 10 километров, то, наверное, не в этой жизни мы все это сделаем. Может быть, есть смысл выйти в Законодательное Собрание, а потом уже Законодательному Собранию выступить с инициативой по созданию федеральной программы замены сетей. Мы прекрасно понимаем, что на те денежные средства, которые есть в городе, мы полноценный ремонт не сделаем. Спасет наш город и другие города России только наличие федеральной программы», — отметил Жиганша Туктаров.



Его поддержал Юрий Зиновьев: «Мы несерьезно относимся к проблеме. У нас был контрольный звоночек этой зимой. В ближайшее время будет собран Совет думы, надо поставить этот вопрос с федеральными деньгами».



Комиссия решила подготовить ходатайство об обращение в ЗакСобр с инициативой по поводу создания федеральной программы по замене коммуникаций. Оно может быть рассмотрено на майской сессии Гордумы.