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Работу редактора «Пенза-Пресс» отметили на международном конкурсе «Ростелекома»

16 мая в 11:11 258 просмотров
«Ростелекома» «Технологии для жизни — Больше возможностей» на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах и их применении в разных сферах жизни общества.

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Подведены итоги окружного этапа в Приволжском федеральном округе VI Международного конкурса «Ростелекома» «Технологии для жизни — Больше возможностей» на лучший материал об инновационных технологиях и сервисах и их применении в разных сферах жизни общества.

Конкурс проводился с октября 2016 года по апрель 2017 года.

В этом году на конкурс из различных регионов России журналисты и блогеры прислали свыше 1200 работ — рекордное количество за все время проведения конкурса. От участников из Приволжского федерального округа на конкурс поступило более 150 работ. Наиболее активными стали представители медиа-сообщества Самарской и Пензенской областей, а также Республик Татарстан, Башкортостан и Чувашии. Больше всего работ — 71 — было заявлено в номинации «Интернет-СМИ» и «Радио и телевидение» — 34.

Победители, занявшие первые места в своих номинациях, примут участие во втором этапе — федеральном, итоги которого подведут 8 июня в Москве. Главным призом для них станет поездка в штаб-квартиру NEC в Японию осенью.

Победителями регионального этапа конкурса в Поволжье стали:

Номинация «Печатная пресса»:

1. Чеснокова Евгения (Республика Татарстан, газета «Республика Татарстан);
2. Чернышева Виктория (Ульяновская обл., «Российская газета»);
3. Кособокова Екатерина (Самарская обл., «Коммерсантъ-Волга»).

Номинация «Радио и ТВ»:

1. Саввина Екатерина (Саратовская обл., ГТРК «Саратов»);
2. Горина Инна (Башкортостан, ГТРК «Башкортостан»);
3. Лавров Дмитрий (Нижний Новгород, телеканал «Время Н»).

Номинация «Интернет-СМИ»:

1. Иванов Илья (Республика Татарстан, TatCenter.ru);
2. Филиппова Светлана (Пензенская обл., Пенза-Онлайн);
3. Моисеев Виталий (Республика Мордовия, «Вестник Мордовии»).

Номинация «Социальные медиа»:

1. Федоров Андрей (Чувашская Республика);
2. Быстров Федор (Самарская обл.);
3. Мараховец Алексей (Ульяновская обл.).

Кроме того, жюри регионального этапа конкурса приняло решение дополнительно отметить спецпризами следующих участников:

Гавриленко Олеся, Чувашская Республика, Интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых радио ВОС;
Ляпина Альфия, Республика Татарстан, Медиапроект Include;
Кабанова Ольга, Республика Марий Эл, Информагентство «Медиапоток»;
Кирьянова Лидия, Республика Татарстан, «Центр Медиа»;
Преснякова Галина, Пензенская область, «Пенза-Пресс»;
Полосина (Катышева) Светлана, Пензенская область, ИА «PenzaNews»;
Афанасьева Ольга, Самарская область, ИД «Комсомольская правда».

Все победители конкурса будут награждены ценными призами и дипломами МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком».

Проект организован «Ростелекомом» в партнерстве с компанией NEC при информационной поддержке ведущих региональных СМИ. Более подробная информация о конкурсе — на сайте www.smi.rt.ru.

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