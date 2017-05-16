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Украина ввела санкции против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

16 мая в 11:20 322 просмотра
(СНБО) о введении санкций против социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Об этом сообщило Информационное Агентство России ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Санкции введены сроком на три года.

Кроме того, под действием санкций оказалась компания «Яндекс».

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