Украина ввела санкции против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»

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Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Об этом сообщило Информационное Агентство России ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Санкции введены сроком на три года.

Кроме того, под действием санкций оказалась компания «Яндекс».