Об этом сообщило Информационное Агентство России ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Санкции введены сроком на три года.
Кроме того, под действием санкций оказалась компания «Яндекс».
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Украина ввела санкции против соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники»
16 мая в 11:20 322 просмотра
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Об этом сообщило Информационное Агентство России ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
Санкции введены сроком на три года.
Кроме того, под действием санкций оказалась компания «Яндекс».