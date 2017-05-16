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В Пензе ожидается теплая погода без осадков — МЧС

16 мая в 11:26 642 просмотра

ГУ МЧС РФ по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 16 мая.

В регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Столбик термометра днем поднимется до +14−19 градусов.

Скорость ветра разовьется до 8−13 м/сек. Неблагоприятные погодные явления не прогнозируются.

Фотография: Фото Анны Балашовой
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