« Молодые профессионалы» ( WorldSkills Russia), участие в котором приняли студентки из Пензы." data-title="Пензенские студентки стали участницами V Национального чемпионата WorldSkills Russia — Пенза-пресс, рунет за день">

15 мая в Краснодаре стартовал V Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), участие в котором приняли студентки из Пензы.

Всего 1200 участников со всей страны поборются за первое место в 113 компетенциях.

Пензенская команда соревнуется в дошкольном воспитании и кондитерском деле.

1593 эксперта будут оценивать профессионализм участников.

Чемпионат завершится 19 мая.

«Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет.

Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills», — сообщает пресс-служба образования Пензенской области.