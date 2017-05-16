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Пензенские студентки стали участницами V Национального чемпионата WorldSkills Russia

16 мая в 11:48 192 просмотра
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), участие в котором приняли студентки из Пензы.

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15 мая в Краснодаре стартовал V Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), участие в котором приняли студентки из Пензы.

Всего 1200 участников со всей страны поборются за первое место в 113 компетенциях.
Пензенская команда соревнуется в дошкольном воспитании и кондитерском деле.

1593 эксперта будут оценивать профессионализм участников.
Чемпионат завершится 19 мая.

«Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 22 лет.

Победители и призеры войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia, из которого будут отобраны российские участники мировых чемпионатов по профмастерству WorldSkills Abu-Dhabi 2017 и WorldSkills Kazan 2019, а также европейского первенства EuroSkills», — сообщает пресс-служба образования Пензенской области.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/files/minobraz_pnzreg_ru/news/w.jpg
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