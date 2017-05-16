В Пензе установят 100 ларьков с квасом и мороженым

Летом пензенцев обеспечат мороженым и прохладительными напитками. Для этого в городе установят более 100 ларьков.

«Всего более 100 точек на территории города будут реализовывать квас и мороженое пензенского товаропроизводителя, качество которого гарантировано заводами-производителями города Пензы, подтверждено сертификатами качества. Каждый предприниматель имеет программу производственного контроля и технологическую карту, выданную уполномоченными санитарными службами. Каждый продавец имеет санитарную книжку», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии добавили, что все ларьки оформлены в едином стиле, который не противоречит архитектурному облику города.

От размещения сезонных ларьков бюджет пополнился более чем на 1,5 млн рублей.