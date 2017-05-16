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В Пензе установят 100 ларьков с квасом и мороженым

16 мая в 11:59 314 просмотров

Летом пензенцев обеспечат мороженым и прохладительными напитками. Для этого в городе установят более 100 ларьков.

«Всего более 100 точек на территории города будут реализовывать квас и мороженое пензенского товаропроизводителя, качество которого гарантировано заводами-производителями города Пензы, подтверждено сертификатами качества. Каждый предприниматель имеет программу производственного контроля и технологическую карту, выданную уполномоченными санитарными службами. Каждый продавец имеет санитарную книжку», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии добавили, что все ларьки оформлены в едином стиле, который не противоречит архитектурному облику города.

От размещения сезонных ларьков бюджет пополнился более чем на 1,5 млн рублей.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/bolee_100_tochek_v_penze_budut_realizovyvat_morozhenoe_i_prokhladitelnye_napitki/
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