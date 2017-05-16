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На телеканале «Экспресс» определят «Умников и умниц Сурского края»

16 мая в 12:45 198 просмотров
«Умники и умницы Сурского края» (0+).

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23 мая в Пензе пройдет финал игры «Умники и умницы Сурского края» (0+).

«Мероприятие пройдет в два этапа. В Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в 10.30 пройдет круглый стол с участием автора игры, профессора МГИМО Юрия Вяземского. Участниками встречи станут игроки, прошедшие два отборочных региональных этапа игры, но не вошедшие в число финалистов по баллам. Это ученики школ Пензы, Верхнего и Нижнего Ломова, Беково, Иссы, Наровчата, Вадинска, Никольска, Башмаково, Шемышейки, Белинского, Каменки, Чемодановки, Мокшана и с. Пионер», — сообщили в пресс-службе регионального минобра.

В ходе круглого стола пройдет награждение победителей конкурса экскурсий по улицам Пензы и участников игры «Умники и умницы Сурского края».

Участников, играющих на дорожках, 19 мая определит жеребьевка. В ней примут участие Дарья Белякова, ученица гимназии № 53 г. Пензы, Анастасия Есавкина из школы № 7 г. Пензы, Ильдар Мусин из школы с углубленным изучением информатики № 68 г. Пензы; Анастасия Сибирева, ученица школы № 1 р. п. Пачелма; Елена Фоменкова, представляющая школу им. И. И. Пушанина с. Пушанина; Наталья Щепакина, из малосердобинского многопрофильного лицея и Валерия Шайкина, ученица школы № 6 г. Кузнецка.

Финальная игра «Умники и умницы Сурского края» пройдет в студии телеканала «Экспресс» в 15.00. Темы вопросов для финала: «Москва и Лермонтов», «Лермонтов в Петербурге», «Лермонтов и современники», «Лермонтов и Кавказ», «Лермонтов и искусство».

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