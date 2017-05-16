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В Пензе стартуют соревнования «Российский Азимут»

16 мая в 13:15 158 просмотров
«Российский Азимут» (0+).

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В Пензе 20 мая состоится центральный старт всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут» (0+).

«Российский Азимут» является одним из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в России — около 2 500 человек станут участниками в этом году.

«К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители Пензы и Пензенской области, имеющие соответствующие медицинские справки. Принимаются индивидуальные и коллективные заявки.

Комиссия по допуску участников работает в МБУ ДО ДЮСШ № 7 города Пензы с 15 по 19 мая с 10.00 до 18.00 и 20 мая с 9.00 до 11.00», — сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Состязания проводятся с общего старта в каждой возрастной категории.

Призеры соревнований награждаются медалями и дипломами, победители получат призы министерства спорта РФ.

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/files/sport_pnzreg_ru/2017/may/6x3_penza-2.jpg
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