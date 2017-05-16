В Пензе стартуют соревнования «Российский Азимут»

«Российский Азимут» является одним из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в России — около 2 500 человек станут участниками в этом году.
«К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители Пензы и Пензенской области, имеющие соответствующие медицинские справки. Принимаются индивидуальные и коллективные заявки.
Комиссия по допуску участников работает в МБУ ДО ДЮСШ № 7 города Пензы с 15 по 19 мая с 10.00 до 18.00 и 20 мая с 9.00 до 11.00», — сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.
Состязания проводятся с общего старта в каждой возрастной категории.
Призеры соревнований награждаются медалями и дипломами, победители получат призы министерства спорта РФ.