, световых опорах и у подъездов." data-title="В Гордуме подняли вопрос борьбы со стихийным расклеиванием объявлений — Пенза-пресс, рунет за день">

В Гордуме Пензы 16 мая на заседании постоянной комиссии народные избранники обсудили вопрос массового расклеивания объявлений на зданиях, световых опорах и у подъездов.

По словам главы администрации Ленинского района Надежды Москвитиной, часто очень сложно доказать причастность какой-либо организации к размещению объявлений в несанкционированных местах. Протокол оформляется на тех физических лиц, которых непосредственно ловят на «месте преступления».

«Может быть, тогда стоит в таких местах, где все равно клеят объявления, вешать специальные доски?» — спросил депутат Юрий Зиновьев.

Москвитина согласилась, что это может помочь бороться со стихийным расклеиванием объявлений.