В Гордуме подняли вопрос борьбы со стихийным расклеиванием объявлений

По словам главы администрации Ленинского района Надежды Москвитиной, часто очень сложно доказать причастность какой-либо организации к размещению объявлений в несанкционированных местах. Протокол оформляется на тех физических лиц, которых непосредственно ловят на «месте преступления».
«Может быть, тогда стоит в таких местах, где все равно клеят объявления, вешать специальные доски?» — спросил депутат Юрий Зиновьев.
Москвитина согласилась, что это может помочь бороться со стихийным расклеиванием объявлений.