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В Гордуме подняли вопрос борьбы со стихийным расклеиванием объявлений

16 мая в 14:30 210 просмотров
, световых опорах и у подъездов.

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В Гордуме Пензы 16 мая на заседании постоянной комиссии народные избранники обсудили вопрос массового расклеивания объявлений на зданиях, световых опорах и у подъездов.

По словам главы администрации Ленинского района Надежды Москвитиной, часто очень сложно доказать причастность какой-либо организации к размещению объявлений в несанкционированных местах. Протокол оформляется на тех физических лиц, которых непосредственно ловят на «месте преступления».

«Может быть, тогда стоит в таких местах, где все равно клеят объявления, вешать специальные доски?» — спросил депутат Юрий Зиновьев.

Москвитина согласилась, что это может помочь бороться со стихийным расклеиванием объявлений.

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