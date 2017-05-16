Пензенцы обсудят расчистку Суры на форуме «Великие реки»

Главной темой форума является «Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек. Международное и межрегиональное сотрудничество».
В рамках мероприятия пройдут специализированные выставки и международный научный конгресс.
Форум призван привлечь внимание к проблемам глобального потепления, а также проинформировать о планируемых мерах и результатах в области сокращения выбросов парниковых газов.
«Кроме того, по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин провел встречу с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александром Бариновым по вопросу расчистки и дноуглубления русла реки Суры в черте города Пензы», — сообщает пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.