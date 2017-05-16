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Пензенцы обсудят расчистку Суры на форуме «Великие реки»

16 мая в 15:15 80 просмотров
«Великие реки», участие в котором принимает министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

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C 16 по 19 мая в Нижнем Новгороде проходит международный научно-промышленный форум «Великие реки», участие в котором принимает министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин.

Главной темой форума является «Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек. Международное и межрегиональное сотрудничество».

В рамках мероприятия пройдут специализированные выставки и международный научный конгресс.

Форум призван привлечь внимание к проблемам глобального потепления, а также проинформировать о планируемых мерах и результатах в области сокращения выбросов парниковых газов.

«Кроме того, по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин провел встречу с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александром Бариновым по вопросу расчистки и дноуглубления русла реки Суры в черте города Пензы», — сообщает пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Фотография: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/2017/05/16/14125382
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