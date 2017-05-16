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В Пензе депутаты проголосовали за предложение лишить Георгия Тюрина мандата

16 мая в 15:15 468 просмотров
Георгия Тюрина. Народный избранник подозревается в покушении на взятку в 25 млн рублей.

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В Гордуме Пензы на заседании постоянной комиссии 16 мая депутаты одобрили проект решения о лишении мандата Георгия Тюрина. Народный избранник подозревается в покушении на взятку в 25 млн рублей.

И.о. главы города Иван Краснов отметил, что поступившее предложение о прекращении полномочий — аргументированное и исходит от главы города Валерия Савельев. Георгий Тюрин не может исполнять свои обязанности по объективным причинам.

Все 10 депутатов, присутствовавших на комиссии, проголосовали «за». Решение будет принято на ближайшей сессии Гордумы.

Напомним, в начале мая стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении зампреда Гордумы меры пресечения в виде заключения под стражу.

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