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В Пензе предложили ввести наказание для создателей незаконных парковок

16 мая в 15:39 354 просмотра

В Пензе на заседании постоянной комиссии Гордумы Жиганша Туктаров предложил вернуться к правилам благоустройства в связи с правовым вакуумом по вопросу незаконных парковок.

Как сообщает корреспондент «Пенза-Пресс» с заседания, вопрос о незаконных парковках подняли в ходе обсуждения доклада главы администрации Октябрьского района Евгения Гусейнова. По его словам, в районе остро стоит проблема с незаконным захватом территорий под парковки, а «механизма правового регулирования этого вопроса нет, приходится действовать методом уговоров».

Жиганша Туктаров предложил найти решение этого вопроса, в частности, он считает, что стоит внести изменения в правила благоустройства.

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