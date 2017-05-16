В «Дизель» переходит обладатель Кубка Харламова

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», 20-летний Даниил Щеголев — один из самых результативных защитников МХЛ, воспитанник омского хоккея. В минувшем сезоне в составе «Омских ястребов» он в 49 матчах набрал 33 очка. На счету Даниила Щеголева — девять заброшенных шайб и 24 результативные передачи.
Линию атаки «Дизеля» призван усилить обладатель Кубка Харламова Михаил Потапов — воспитанник Нижегородского хоккея. Последние четыре сезона спортсмен выступал в клубе «Чайка» (Нижний Новгород). В последнем сезоне он провел 49 матчей в регулярном чемпионате и три игры в плей-офф. На счету нападающего — 16 очков (семь голов и девять результативных передач).
Официальные контракты с игроками подпишут в начале июля, отметили в пресс-службе.