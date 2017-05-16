В Пензе благодаря записи видеорегистратора оштрафовали водителя автобуса

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции провели проверку по факту нарушения автобусом № 54 Правил дорожного движения.

Напомним, автобус проехал прямо по крайней полосе, предназначенной для поворота направо, не дождавшись зеленого сигнала. Нарушение попало в объектив видеорегистратора.

11 мая в отношении водителя автобуса «ЛиАЗ» вынесли постановление по делу об административном правонарушении. За проезд на запрещающий сигнал светофора мужчину оштрафовали на 800 рублей, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

В Госавтоинспекции также напомнили, что действия знаков «Разрешенные направления движения по полосе» на маршрутные транспортные средства не распространяются.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», — отметили в пресс-службе.