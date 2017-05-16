Не стало заслуженного артиста РСФСР Олега Видова

В Америке в возрасте 73 лет скончался советский и американский актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР Олег Видов, сообщает канал «Культура» со ссылкой на РИА Новости и супругу актера Джоан Борстин.

Российским зрителям Олег Видов известен по фильмам «Всадник без головы», «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Метель», «Обыкновенное чудо».

В Советском Союзе Видов много снимался, исполняя в основном роли благородных красавцев. В 1983 году переехал в Югославию. В сентябре 1985 года выехал в США.

Спустя четыре года женился на Джоан Борстен. Супруги создали фирму «Films by Jove» (FBJ), которая получила право на прокат 1260 мультфильмов производства государственной студии «Союзмультфильм».

В сентябре 2007 года права на фильмы купил российский бизнесмен Алишер Усманов. Он передал их детскому каналу «Бибигон».