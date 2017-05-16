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Пензенский филиал Россельхозбанка стал участником Дня открытых дверей для бизнесменов

16 мая в 16:43 268 просмотров
, который состоялся на базе Пензенского многофункционального центра.

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Специалисты Пензенского филиала Россельхозбанка приняли участие в Дне открытых дверей для представителей малого и микробизнеса, который состоялся на базе Пензенского многофункционального центра.

Мероприятие проводилось с целью популяризации государственных, муниципальных и сопутствующих услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства на базе многофункционального центра.

Специалисты банка провели презентацию кредитных продуктов для действующих и начинающих предпринимателей, а также ответили на вопросы о процедуре оформления кредитов, действующих условиях их получения.

«В настоящее время в филиале обслуживаются более шесть тысяч предприятий малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. Мы всегда идем навстречу нашим клиентам, предлагая привлекательные условия кредитования. В Россельхозбанке действует широкая линейка продуктов, как на текущие, так и на инвестиционные цели, учитывающие потребности и специфику деятельности каждого клиента», — отметил директор Пензенского филиала АО «Россельхозбанк» Сергей Кочергин.

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