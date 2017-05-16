В Пензе отобрали участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (видео)

, однако посетить его смогут в десять раз меньше." data-title="В Пензе отобрали участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе завершился отбор претендентов на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. Он стартует 14 октября в Сочи. От региона заявки подали более 500 человек, однако посетить его смогут в десять раз меньше.

Полина Михеева репетирует рассказ о себе на французском. Студентка факультета иностранных языков ПГУ также хорошо говорит на немецком и изучает английский. Знание всех этих языков ей очень пригодится уже осенью. Девушка — одна из 50 счастливчиков, которые поедут на фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Ожидается, что форум соберет более 30 тысяч гостей из разных уголков планеты, сообщает телеканал «Экспресс».

«Отбором занималась конкурсная комиссия, сформированная нашим подготовительным комитетом. Состав — почти 20 человек. Это представители научного сообщества, общественники, государственные гражданские служащие, работающая молодежь», — сказал заместитель начальника управления министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

Список финалистов определился, однако им предстоит пройти заключительное испытание — проверку федеральной службы охраны. Если кто-то из участников кастинга приукрасил свое резюме или не был честен с конкурсной комиссией, его место займет кандидат из резервного списка.

Конкуренция высока — более 500 человек из Пензенской области мечтали попасть на фестиваль.

«Когда только объявили о том, что будет проводиться такой международный фестиваль, я сразу понял, что не нужно упускать этот шанс. Сразу же, как это стало возможным, подал заявку. Прошел, я больше даже не для себя хочу получить какой-то опыт, а привезти его к нам в университет», — признался председатель профсоюзной организации студентов ПГУ Виталий Лукин.

От Пензенской области в Сочи могли поехать всего три иностранных студента. Патил Рохит приехал из Индии и сейчас учится на четвертом курсе медицинского института ПГУ. Будущий врач знает пять иностранных языков. Он уверен, что на фестивале не растеряется и заведет много новых знакомств.

«Я хочу узнать о культуре разных стран», — сказал он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи осенью 2017 года. В течение недели молодые ученые, преподаватели, журналисты, предприниматели, студенческие лидеры будут посещать творческие мастерские, открытые лектории, выставки. Также запланированы фестивали кино, джаза, циркового искусства и спортивные состязания.