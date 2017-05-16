Николай Кротов родился в 1989 году в селе Шкудим Сосновоборского района Пензенской области.

Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». На службу в органы прокуратуры Пензенской области поступил в 2010 году.

«Состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района, заместителя прокурора Малосердобинского района Пензенской области, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С октября 2015 года Николай Кротов состоял в должности заместителя Нижнеломовского межрайонного прокурора.