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В прокуратуре Малосердобинского района Пензенской области — новое назначение

16 мая в 17:25 276 просмотров

Юрист первого класса Николай Кротов назначен прокурором Малосердобинского района Пензенской области.

Николай Кротов родился в 1989 году в селе Шкудим Сосновоборского района Пензенской области.

Окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». На службу в органы прокуратуры Пензенской области поступил в 2010 году.

«Состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района, заместителя прокурора Малосердобинского района Пензенской области, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С октября 2015 года Николай Кротов состоял в должности заместителя Нижнеломовского межрайонного прокурора.

Фотография: скриншот - https://genproc.gov.ru/img/emblem_big.PNG
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