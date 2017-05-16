В Пензенском районе обезвредили минометную мину (видео)

На территории Пензенского района обнаружили активный боеприпас времен Великой Отечественной войны. Минометный снаряд нашли недалеко от жилых домов. На место происшествия выехали взрывотехники Росгвардии.

82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны. Даже лежа в чистом поле, этот снаряд несет в себе смертельную опасность. Покрытый ржавчиной кусок металла обнаружили в Пензенском районе. На место происшествия сразу же выехали взрывотехники ОМОНа Росгвардии, сотрудники МЧС, скорой помощи и полиции.

Территорию вокруг артиллерийского снаряда оцепили. Чтобы обезопасить местных жителей, перекрыли пути проезда для автотранспорта. Перевезти боеприпас не представлялось возможным, мина могла взорваться в любую секунду. Бойцы ОМОНа уничтожили боеприпас накладным зарядом там же, где его нашли.

Взрывоопасный снаряд обезвредили, от минометной мины мало что осталось. Никто из местных жителей не пострадал, сообщает телеканал «Экспресс».

Такие находки для области — не редкость. В годы войны на территории пензенских предприятий производились боеприпасы для Красной армии. Во время проверок некоторые из них не взрывались и терялись. Спустя годы их обнаруживали в разных частях региона.