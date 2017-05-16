В Пензе мужчине сломали ребра и украли телефон (видео)

, то не обнаружил при себе мобильного телефона. Все произошло в лесополосе в Октябрьском районе Пензы недалеко от федеральной трассы М-5 «Урал»." data-title="В Пензе мужчине сломали ребра и украли телефон — Пенза-пресс, рунет за день">

Совместное распитие алкоголя компанией мужчин завершилось дракой между двумя из них. Когда потерпевший очнулся, то не обнаружил при себе мобильного телефона. Все произошло в лесополосе в Октябрьском районе Пензы недалеко от федеральной трассы М-5 «Урал».

«На «скорой» меня привезли в больницу, там я только узнал, что у меня ребра сломаны и разорвано легкое. Пролежал в больнице неделю, легкое мне восстановили, до сих пор хожу со сломанными ребрами. Мне пришлось уволиться с работы, потому что там работать надо, а я не могу», — рассказал потерпевший Александр Горланов.

«Похищенный телефон мужчина продал в районе автовокзала г. Пензы, а вырученные от продажи деньги потратил на спиртное. В ходе следствия телефон сотрудниками полиции был изъят и в настоящее время находится на экспертизе, после проведения которой будет возвращен владельцу», — сообщила следователь отдела № 5 СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Земцова.

Обидчиком оказался 37-летний житель Заречного. Выяснилось, что ранее он уже отбывал наказание за кражу мобильного телефона, причем у того же самого человека. На этот раз ему может грозить до восьми лет лишения свободы по статье «Разбой», сообщает телеканал «Экспресс».