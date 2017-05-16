Белозерцев принял участие в совещании секретаря Совбеза России

16 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в выездном совещании секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и полномочного представителя Президента России в ПФО Михаила Бабича в Казани.

Николай Патрушев и Михаил Бабич обсудили с главами субъектов федерации, входящих в состав Приволжского федерального округа, и представителями федеральных ведомств меры по профилактике терроризма и экстремизма, а также вопросы противодействия незаконной миграции.

Открывая совещание, Михаил Бабич отметил, что в регионах ПФО сформирована и устойчиво функционирует система профилактики экстремистских и террористических проявлений, проводится мониторинг межнациональной и межконфессиональной обстановки, выработан алгоритм мер реагирования на ее изменение, сообщает пресс-центр облправительства.

«В результате на территории округа в 2014—2017 годах не допущено совершение террористических актов с использованием взрывных устройств, повлекших человеческие жертвы», — подчеркнул полпред.

Одним из способов противодействия реализации преступных намерений участников террористических и экстремистских организаций, а также лиц, спекулирующих на межнациональных и межконфессиональных отношениях, по мнению Михаила Бабича, является профилактическая работа — принятие мер по получению на всех уровнях упреждающей, достоверной, представляющей интерес информации и своевременная нейтрализация угроз безопасности.

В свою очередь Николай Патрушев подчеркнул необходимость совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия для повышения эффективности мероприятий по недопущению распространения идеологии религиозного экстремизма и активизации террористической деятельности, по противодействию незаконной миграции.

В рамках совещания также выступили представители федеральных министерств и ведомств, силовых структур, глав регионов округа, членов Совбеза России. Они высказали предложения по решению обозначенных проблем и вопросов.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, выступая на совещании, проинформировал его участников о том, что в 2016—2017 годах на территории Пензенской области конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не зафиксировано, а социально-политическая обстановка характеризировалась как стабильная.

«Прежде всего, это можно считать результатом включения в процессы управления ситуацией представителей гражданского общества, которые вместе с властью и правоохранителями участвуют в совместном обсуждении сложных задач», — цитирует главу региона пресс-центр облправительства.

В регионе работает государственная программа «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014−2020 годы», планы и программные документы противодействия экстремизму утверждены во всех городских округах и муниципальных районах области.

«В текущем году мы планируем подключить все муниципальные районы и городские округа к государственной системе мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций», — отметил губернатор.

Иван Белозерцев также подчеркнул, что общемировые тенденции распространения идей экстремизма и терроризма требуют усиления межведомственного взаимодействия и консолидации усилий всего российского общества.