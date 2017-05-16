По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,5258 до 56,2603 руб., курс евро — с 61,8449 руб. до 62,0382 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,8604 руб.
|
|
Курс евро вырос на 20 копеек
16 мая в 17:44 222 просмотра
Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 17 мая.
По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,5258 до 56,2603 руб., курс евро — с 61,8449 руб. до 62,0382 руб.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,8604 руб.