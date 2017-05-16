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Курс евро вырос на 20 копеек

16 мая в 17:44 222 просмотра

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 17 мая.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 56,5258 до 56,2603 руб., курс евро — с 61,8449 руб. до 62,0382 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 58,8604 руб.

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