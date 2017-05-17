Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В России хотят запретить демонстрацию алкоголя на ТВ с 6 до 23 часов
Россияне стали жаловаться на коллекторов в 4 раза чаще
В саратовском парке посадили иву Хакуро Нишики
Не стало заслуженного артиста РСФСР Олега Видова
В Волгограде из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки
В России разработана уникальная технология 3D-печати воском
Эксперты предрекли мощную атаку хакеров
В Россию планируют вернуть турецкие помидоры
Кокорина и Мамаева не вызвали в сборную на Кубок Конфедераций
Ученые заявили о начале конца света в связи с запуском коллайдера
все новости

Минфин доработает законопроект о tax free

17 мая в 09:03 236 просмотров
, пишут «Известия».

" data-title="Минфин доработает законопроект о tax free — Пенза-пресс, рунет за день">

Минфин России продолжит совершенствование законопроекта о введении системы tax free, пишут «Известия».

«Сейчас прорабатывается вопрос об определении и согласовании суммы, которая потребуется ФНС [Федеральной налоговой службе] и ФТС [Федеральной таможенной службе] на доработку их информационных систем», — сообщили изданию в Минфине.

Эксперты оценили стоимость обновления в 200−300 млн рублей.

Несмотря на согласования, запустить tax free в ведомстве по-прежнему рассчитывают с 1 октября 2017 года.

Tax free — система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были приобретены.

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics