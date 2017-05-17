Минфин доработает законопроект о tax free

«Сейчас прорабатывается вопрос об определении и согласовании суммы, которая потребуется ФНС [Федеральной налоговой службе] и ФТС [Федеральной таможенной службе] на доработку их информационных систем», — сообщили изданию в Минфине.

Эксперты оценили стоимость обновления в 200−300 млн рублей.

Несмотря на согласования, запустить tax free в ведомстве по-прежнему рассчитывают с 1 октября 2017 года.

Tax free — система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами при выезде из страны, в которой они были приобретены.