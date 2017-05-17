Делегация из Пензы посетила Татарстан

В соответствии с поручением губернатора Ивана Белозерцева представители Пензенской области 16 мая прибыли с рабочей поездкой в Татарстан.

Главной целью визита было ознакомление с опытом правительства Республики Татарстан в сфере оказания государственных услуг и улучшения инвестиционного климата.

В рамках рабочей поездки был изучен опыт организации работы многофункциональных центров.

«Все МФЦ Республики Татарстан управляются из центрального офиса ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», что позволяет нам оперативнее решать типовые проблемы и вопросы, возникающие в процессе оказания государственных услуг населению», — отметила в ходе презентации директор ГБУ «МФЦ» Республики Татарстан Ленара Музафарова.

«В ходе посещения IT-парка делегатам был продемонстрирован проект по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде «Открытый Татарстан». В настоящее время в процесс оказания и получения электронных услуг вовлечены все органы государственной и муниципальной власти, более 12 тысяч среди служащих и более 1,8 млн среди жителей республики», — сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.