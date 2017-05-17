В России хотят запретить демонстрацию алкоголя на ТВ с 6 до 23 часов

В России предложили запретить трансляцию по телевизору процесса употребления алкоголя с 6 до 23 часов.

Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на Центр разработки национальной алкогольной политики. Авторы инициативы отмечают, что демонстрация спиртных напитков является скрытой рекламой нездорового образа жизни. Об этом рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин.

Центр подготовил законопроект, согласно которому предлагается дополнить статью 4 федерального закона «О средствах массовой информации» нормой, запрещающей с 6 до 23 часов местного времени демонстрацию употребления алкогольной продукции в теле-, видео-, кинопрограммах, а также документальных и художественных фильмах.

Соответствующее письмо было направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

В Госдуме и Общественной палате уже заявили о том, что намерены поддержать эту инициативу.