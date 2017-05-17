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Пенсионеры из Пензы выступят на чемпионате по компьютерной грамотности

17 мая в 09:48 232 просмотра
, победившие на региональном этапе конкурса.

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С 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге пройдет VII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Пензенскую область представят пенсионеры, победившие на региональном этапе конкурса.

VII региональный этап чемпионата прошел в Пензе 16 мая.

Более 46 участников из всех городов и районов области стали участниками состязаний.

Согласно условиям чемпионата, возраст мужчин не должен превышать 60 лет, женщин — 55 лет.

«В рамках чемпионата жюри оценивало умение участников работать в программах MS Office Word, пользоваться поисковой системой Яндекс, государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и работать в личном кабинете портала государственных услуг. Оценивались как умения, так и скорость выполнения заданий», — сообщает пресс-служба управления информационных технологий и связи Пензенской области.

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