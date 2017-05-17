VII региональный этап чемпионата прошел в Пензе 16 мая.
Более 46 участников из всех городов и районов области стали участниками состязаний.
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Пенсионеры из Пензы выступят на чемпионате по компьютерной грамотности
17 мая в 09:48 232 просмотра
С 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге пройдет VII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Пензенскую область представят пенсионеры, победившие на региональном этапе конкурса.
VII региональный этап чемпионата прошел в Пензе 16 мая.
Более 46 участников из всех городов и районов области стали участниками состязаний.