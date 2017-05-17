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В Пензе до конца мая завершат строительство перинатального центра

17 мая в 09:37 526 просмотров

Вице-губернатор Валерий Савин провел совещание на территории строящегося в Пензе перинатального центра.

Валерий Савин подчеркнул, что сейчас главное — соблюсти темпы работ на площадке и внутри здания соцобъекта.

«Сроки не должны быть нарушены. Весь объем работы должен выполняться без отклонений от календарного плана», — призвал он.

Вице-губернатор сообщил о том, что завершается отделка фасада здания, проложены и подключены к существующим сетям инженерные коммуникации.

«До конца мая планируется завершить основную строительную часть и сдать объект под монтаж медицинского оборудования», — цитирует его слова пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/16/19373279
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