В Пензе до конца мая завершат строительство перинатального центра

Вице-губернатор Валерий Савин провел совещание на территории строящегося в Пензе перинатального центра.

Валерий Савин подчеркнул, что сейчас главное — соблюсти темпы работ на площадке и внутри здания соцобъекта.

«Сроки не должны быть нарушены. Весь объем работы должен выполняться без отклонений от календарного плана», — призвал он.

Вице-губернатор сообщил о том, что завершается отделка фасада здания, проложены и подключены к существующим сетям инженерные коммуникации.

«До конца мая планируется завершить основную строительную часть и сдать объект под монтаж медицинского оборудования», — цитирует его слова пресс-центр облправительства.