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Для пензенских школьников с ограниченными возможностями провели урок профориентации

17 мая в 09:59 202 просмотра

В Центре занятости населения города Пензы 16 мая прошло групповое занятие по профориентации для учащихся ГКОУ ПО Пензенской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам.

«Специалист профессионального обучения и профориентации Центра занятости населения Пензы Ольга Сафронова рассказала учащимся 8−9 классов, имеющим ограничения по состоянию здоровья, об ошибках при выборе профессии, учебных заведениях, ситуации на рынке труда и перспективах видов профессиональной деятельности», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Школьники получили индивидуальную консультацию с использованием психологического тестирования на определение профессиональных склонностей.

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