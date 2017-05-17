« Дизеля» вновь пополнился новым игроком — достигнута договоренность о переходе в состав клуба 23-летнего воспитанника уфимского « Салавата Юлаева» Булата Хамматова." data-title="В «Дизель» перешел уфимский хоккеист Булат Хамматов — Пенза-пресс, рунет за день">

Прошлый сезон 23-летний защитник провел в составе победителей чемпионата Казахстана.

«За фарм-клуб «Барыса» астанинский «Номад» Булат Хамматов провел 32 игры, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 13-ю результативными передачами. Последние три сезона игрок обороны провел в чемпионате Казахстана. По системе (гол+пас) хоккеист набирал от 20 до 45 очков», — сообщили в пресс-службе «Дизеля».

Ранее хоккеист играл в клубах МХЛ и ВХЛ, в сезоне 2011/12 призывался в сборную России U-20. В составе сборной он забросил две шайбы и отдал 10 результативных передач.